Aplique la solución química y recoja el agua sucia, ¡no es necesario fregar! El extractor Puzzi 4/15 Classic recoge la suciedad de alfombras y tapicerías, dejando tu hogar o coche siempre limpio. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz con una gran eliminación de la suciedad mientras se desliza suavemente sobre alfombras o tapizados. Incluso los pelos de las mascotas se recogen sin problemas. El Extractor Puzzi 4/15 Classic es adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de su moqueta o tapicería, así como para eliminar la suciedad incrustada, asegurando una limpieza profunda, su hogar protegido de los ácaros y libre de alergias. Dispone de depósito de 15L y 4L para agua limpia y solución química para la limpieza, permite la ausencia de contacto con la suciedad, ya que el agua sucia va directamente al depósito. Puzzi también se adapta perfectamente para su uso en espacios compactos, ideal para hogares. 5 en 1, aplicación de producto (spray), extracción, función de soplado para secado, extracción de polvo y succión de líquidos