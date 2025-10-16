Aplique la solución química y recoja el agua sucia, ¡no es necesario fregar! El extractor Puzzi 4/20 Classic recoge la suciedad de alfombras y tapizados, dejando tu empresa o coche siempre limpio. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz con una gran eliminación de la suciedad mientras se desliza suavemente sobre alfombras o tapizados. El Extractor Puzzi 4/20 Classic es adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de su moqueta o tapicería, así como para eliminar la suciedad incrustada, asegurando una limpieza profunda, su hogar protegido de los ácaros y libre de alergias. Dispone de depósito de 20L y 4L para agua limpia y solución química para la limpieza, permite la ausencia de contacto con la suciedad, ya que el agua sucia va directamente al depósito. Puzzi también es ideal para su uso en hogares, hoteles, oficinas, lavados de autos y mucho más. 5 en 1, aplicación de producto (spray), extracción, función de soplado para secado, extracción de polvo y succión de líquidos Fácil almacenamiento (compacto), depósito interno de agua limpia Soporte para accesorios, permite una mayor organización y facilidad de transporte Filtro lavable estándar, más economía y practicidad Con parachoques para evitar impactos con el extractor en caso de impactos laterales