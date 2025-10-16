Lava-aspiradora Puzzi 8/1 C *CUL
Potente equipo especializado en limpieza de tapicerías y en la eliminación de manchas en superficies textiles: el lava-aspirador Puzzi 8/1 con boquilla para tapicerías ergonómica y especialmente corta.
Robusto, de larga vida útil y eficiente: el lava-aspirador Puzzi 8/1 de Kärcher impresiona por sus excelentes e higiénicos resultados de limpieza y por su alta rentabilidad en la limpieza de tapicerías y en la eliminación de manchas en superficies textiles. El lava-aspirador compacto pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar junto con la suciedad disuelta. Este excelente rendimiento de reaspiración también garantiza un secado rápido y la posibilidad de volver a utilizar de inmediato las superficies textiles, lo que resulta ideal para las elevadas exigencias de los profesionales de la limpieza en el sector de la hostelería o en la limpieza de interiores de vehículos. A esto se suma la boquilla para tapicerías de serie extracorta, que permite limpiar cómodamente y de forma ergonómica en zonas estrechas. Gracias a su peso reducido y al asa de transporte ergonómica, el lava-aspirador puede transportarse fácilmente con una sola mano. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, también aumentan la comodidad del usuario. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpiezaPerfecta limpieza en profundidad de superficies textiles. Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración. Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Boquilla para tapicerías ergonómica y extra cortaLos interruptores de empuñadura y de presión se pueden accionar con un solo movimiento del dedo. La práctica forma del pomo permite diferentes posiciones de sujeción. La punta de boquilla roja garantiza un consumo eficiente del agua.
Peso ligero y diseño compacto y robustoTransporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños. Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio. Una larga vida útil es sinónimo de rentabilidad.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
- Ilustración del inicio rápido para un funcionamiento más sencillo.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
- Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho de cable plegable
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Gran boca abierta de llenado de agua limpia
- Llenado cómodo, seguro y rápido con agua limpia.
- Indicador de nivel máximo de gran visibilidad.
- No se producen derrames cuando se arrastra o se hace retroceder el equipo.
Almacenamiento integrado de la boquilla para tapicerías
- Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
- Almacenamiento a prueba de pérdidas incluso durante el transporte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|12 - 18
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|270 / 27
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|8 / 7
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia de la bomba (W)
|40
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|8,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|12,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Boquilla para tapicerías corta con asa
- Manguera de pulverización y aspiración: 2.5 m
- Gancho portacables
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
Campos de aplicación
- Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
- Para el tratamiento específico de las manchas en las superficies textiles
- Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
- Para una limpieza intensiva en profundidad de los asientos textiles de vehículos
- Para la limpieza específica de tapicerías en zonas higiénicamente sensibles
