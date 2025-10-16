Robusto, de larga vida útil y eficiente: el lava-aspirador Puzzi 8/1 de Kärcher impresiona por sus excelentes e higiénicos resultados de limpieza y por su alta rentabilidad en la limpieza de tapicerías y en la eliminación de manchas en superficies textiles. El lava-aspirador compacto pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar junto con la suciedad disuelta. Este excelente rendimiento de reaspiración también garantiza un secado rápido y la posibilidad de volver a utilizar de inmediato las superficies textiles, lo que resulta ideal para las elevadas exigencias de los profesionales de la limpieza en el sector de la hostelería o en la limpieza de interiores de vehículos. A esto se suma la boquilla para tapicerías de serie extracorta, que permite limpiar cómodamente y de forma ergonómica en zonas estrechas. Gracias a su peso reducido y al asa de transporte ergonómica, el lava-aspirador puede transportarse fácilmente con una sola mano. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, también aumentan la comodidad del usuario. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes.