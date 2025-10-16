Sopladora-secadora AB84

Con el ventilador AB 84, Kärcher ofrece un robusto, móvil y poderoso secador para la limpieza con inyección / succión.

Con su manubrio ergonómico y sus dos ruedas, la máquina se puede transportar fácilmente. El potente ventilador asegura un rápido secado de superficies textiles. También aplicable para el secado en la construcción y para secar daños de agua en edificios. El ventilador de aire es fácil de transportar gracias a las ruedas y al asa de empuje. El ventilador de aire AB 84 acorta el tiempo de secado de las alfombras o moquetas limpiadas por el proceso de pulverización y aspiración combinadas o con champú hasta en un 40%.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Niveles de velocidad 3
Volumen de aire (posición 1 / 2 / 3) (m³/min) 56 / 70 / 84
Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm) 1200 / 1400 / 1600
Potencia de conexión (W) máx. 700
Longitud del cable. (m) 7,6
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 17,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 8,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 480 x 400 x 950

Scope of supply

  • Chasis

Equipamiento

  • Clase de protección: II
  • Robusta carcasa de plástico
  • Mango: de altura ajustable
  • Asa de transporte ergonómica
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Soporte para sujetar alfombras
