Sopladora-secadora AB84
Con el ventilador AB 84, Kärcher ofrece un robusto, móvil y poderoso secador para la limpieza con inyección / succión.
Con su manubrio ergonómico y sus dos ruedas, la máquina se puede transportar fácilmente. El potente ventilador asegura un rápido secado de superficies textiles. También aplicable para el secado en la construcción y para secar daños de agua en edificios. El ventilador de aire es fácil de transportar gracias a las ruedas y al asa de empuje. El ventilador de aire AB 84 acorta el tiempo de secado de las alfombras o moquetas limpiadas por el proceso de pulverización y aspiración combinadas o con champú hasta en un 40%.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Niveles de velocidad
|3
|Volumen de aire (posición 1 / 2 / 3) (m³/min)
|56 / 70 / 84
|Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm)
|1200 / 1400 / 1600
|Potencia de conexión (W)
|máx. 700
|Longitud del cable. (m)
|7,6
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|17,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|8,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|480 x 400 x 950
Scope of supply
- Chasis
Equipamiento
- Clase de protección: II
- Robusta carcasa de plástico
- Mango: de altura ajustable
- Asa de transporte ergonómica
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Soporte para sujetar alfombras
