Con su manubrio ergonómico y sus dos ruedas, la máquina se puede transportar fácilmente. El potente ventilador asegura un rápido secado de superficies textiles. También aplicable para el secado en la construcción y para secar daños de agua en edificios. El ventilador de aire es fácil de transportar gracias a las ruedas y al asa de empuje. El ventilador de aire AB 84 acorta el tiempo de secado de las alfombras o moquetas limpiadas por el proceso de pulverización y aspiración combinadas o con champú hasta en un 40%.