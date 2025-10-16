Limpiadora de vapor SG1 C Bp

Removedor de goma de mascar seguro para usar en piedra, concreto y hasta moqueta. Excelente para el mantenimiento de aceras, escuelas y tiendas minoristas.

Removedor de goma de mascar seguro para usar en piedra, concreto y hasta moqueta. Excelente para el mantenimiento de aceras, escuelas y tiendas minoristas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Autonomía de trabajo por ciclo de carga (h) 4
Color Antracita
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.