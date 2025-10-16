Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 Classic
La SGV 8/5 Classic* impresiona por su excelente relación calidad-precio, así como por su extraordinario rendimiento de limpieza, robustez y larga vida útil.
La limpiadora-aspiradora con vapor SGV 8/5 Classic de fácil manejo ofrece una excelente relación calidad-precio y un rendimiento de limpieza muy elevado. Limpieza respetuosa con el medio ambiente, sin productos químicos y con alta presión de vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y regulación del caudal de vapor en 3 etapas. El equipo impresiona por su manejo extremadamente sencillo y cómodo a través del selector giratorio EASY Operation, con el que se pueden controlar los 3 modos de funcionamiento de vapor/aspiración. El caudal de vapor, el modo de enjuague y la función de aspiración pueden controlarse de forma rápida, directa y flexible durante el funcionamiento mediante la pistola ergonómica de vapor/aspiración. El usuario está continuamente informado del estado de funcionamiento o de cualquier avería mediante una pantalla LED en color. Para tener siempre a mano la amplia gama de accesorios, se guardan directamente en el equipo para protegerlos de la suciedad.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza sostenible y excepcionalPresión de vapor especialmente alta (8 bar), temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y excelente potencia de aspiración. Elimina la suciedad más incrustada de forma fácil, rápida, eficaz y sin productos químicos. Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Selector giratorio EASY Operation con 3 modos de funcionamientoEspecialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso. Interruptor de conexión/desconexión y limpieza de vapor/aspiración de suciedad líquida. Aclarado con agua fría: aclarar primero las superficies muy sucias con agua fría.
Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiraciónSelector giratorio e interruptor de presión especialmente fáciles de usar para controlar diversas funciones. Posibilidad de regulación del caudal de vapor en 3 etapas, con agua caliente y fría y aspiración simultánea. Ahorro de tiempo: manejo durante el funcionamiento. No es necesario interrumpir el proceso de limpieza.
Indicación del estado de funcionamiento mediante indicadores LED
- Indicadores luminosos de «Listo para funcionar» y «Calefacción encendida» para dispensar agua caliente.
- Indicadores luminosos de «Depósito de agua limpia vacío» o «Depósito de agua sucia lleno».
- Indicadores luminosos de «Servicio» o «Avería».
Regulación del caudal de vapor en tres etapas
- Vapor ligero (nivel I) para un nivel reducido de suciedad.
- Vapor medio (nivel II) para un nivel medio de suciedad.
- Vapor potente (nivel III) para un nivel de suciedad persistente.
Almacenaje de accesorios integrado
- Accesorios como boquillas o cepillos redondos siempre a mano.
- Todos los accesorios se mantienen impecables y a buen recaudo durante el transporte.
- El cable de alimentación se guarda de forma segura en la parte posterior del equipo.
Numerosos accesorios incluidos
- Boquilla para suelos de 300 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
- Boquilla manual de 150 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
- Boquilla para ranuras, boquilla de chorro concentrado y 3 cepillos redondos diferentes.
Transporte ergonómico y fácil
- Sujete el equipo por la superficie de agarre y el asa de empuje para cargarlo.
- Para transportar el equipo a grandes distancias, tire del equipo por el asa de empuje.
- Las grandes ruedas de transporte facilitan el transporte, incluso por escaleras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de vapor (bar)
|máx. 8
|Potencia calorífica (W)
|3000
|Tiempo de calentamiento (min)
|7
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 173
|Temperatura del agua caliente (°C)
|70 - 173
|Depósito de agua limpia (l)
|5,6
|Depósito de agua sucia (l)
|5
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60 - 60
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|39
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|51,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|640 x 495 x 965
*Interruptor de conexión/desconexión, servicio de agua fría/aspiración , servicio de vapor/agua caliente/agua fría/aspiración.
Scope of supply
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 505 mm
- Boquilla para suelos: 300 mm
- Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración: 4 m
- tiras de goma boquilla manual: 150 mm
- tiras de goma boquilla para suelos: 300 mm
- Boquilla manual: 150 mm
- boquilla de chorro concentrado/adaptador para boquilla para ranuras: 185 mm
- prolongación para boquilla de chorro concentrado: 140 mm
- Cepillo redondo pequeño, acero inoxidable: 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño, latón: 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño de Pekalon (negro): 1 Unidad(es)
- Asa de empuje
- almacenamiento de los accesorios (extraíble)
Equipamiento
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Carcasa: Acero inoxidable
- Soporte integrado para el cable de conexión
- indicador LED
- Regulación del volumen de vapor: en el asa (tres niveles)
- desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
Videos
Campos de aplicación
- Suciedad persistente, manchas y grasa
- Alicatados, suelos cerámicos y otras superficies duras
- Mandos, encimeras y superficies de acero inoxidable
- Cristales de ventanas, puertas de cristal, superficies acristaladas y espejos
- Tejidos y muebles tapizados
- Limpieza interior de vehículos
Accesorios
