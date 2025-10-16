Sistema de limpieza con hielo seco IB 10/15 L2P Advanced

El IB 10/15 L2P Advanced forma parte de la última generación de sistemas de limpieza con hielo seco con producción integrada. Ideal para aplicaciones industriales.

Características y ventajas
Intercambiador de calor integrado
  • El CO₂ líquido se enfría. De este modo, aumenta la eficiencia de la producción de hielo seco en aprox. un 50 %.
Pistola pulverizadora ergonómica
  • Cambio de boquillas rápido y sencillo gracias a los acoplamientos rápidos.
  • Con iluminación integrada.
  • Interruptor de conexión/desconexión de hielo directamente en la pistola.
Uso intuitivo y sencillo
  • Visualización en pantalla de presión de chorreo, horas de servicio, minutos de chorreo, tiempo de servicio.
  • Cantidad de hielo seco regulable con un botón.
  • Indicador del estado y sistemas de asistencia integrados, p. ej. para la vigilar la presión.
Limpieza por chorro con hielo seco segura
  • El CO₂ es eliminado específicamente a través de una manguera de escape.
  • Manejo seguro, sin contacto con el hielo seco.
  • Gatillo de pistola con seguro de accionamiento.
Diseño compacto y móvil
  • La ruedas y asas posibilitan la movilidad y un transporte seguro.
  • Posibilidad de almacenamiento independiente de todos los componentes. Home-Base integrado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso sin accesorios. (kg) 84
Peso (con accesorios) (kg) 84
Dimensiones (l × a × h). (mm) 898 x 565 x 935
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de instalaciones de producción como, por ejemplo, moldes de inyección, sistemas transportadores y de manipulación, etc.
  • Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
  • Para limpiar armarios de conexiones, componentes eléctricos y elementos de mando
  • Para limpiar tapicerías y textiles
  • Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped
Accesorios