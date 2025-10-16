Sistema de limpieza con hielo seco L2P - Blaster *EU
Características y ventajas
Pistola pulverizadora ergonómicaCambio de boquillas rápido y sencillo gracias a los acoplamientos rápidos. Con iluminación integrada. Interruptor de conexión/desconexión de hielo directamente en la pistola.
Uso intuitivo y sencilloVisualización en pantalla de presión de chorreo, horas de servicio, minutos de chorreo, tiempo de servicio. Cantidad de hielo seco regulable con un botón. Indicador del estado y sistemas de asistencia integrados, p. ej. para la vigilar la presión.
Limpieza por chorro con hielo seco seguraEl CO₂ es eliminado específicamente a través de una manguera de escape. Manejo seguro, sin contacto con el hielo seco. Gatillo de pistola con seguro de accionamiento.
Diseño compacto y móvil
- La ruedas y asas posibilitan la movilidad y un transporte seguro.
- Posibilidad de almacenamiento independiente de todos los componentes. Home-Base integrado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|1
|Carcasa / cuerpo
|Cuerpo giratorio de plástico
|Comprobado (por) de acuerdo con
|CE
|Longitud del cable. (m)
|5,5
|Presión de aire (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Calidad del aire
|Seco y sin aceite
|Flujo de volumen del aire (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Nivel de presión acústica (dB)
|95
|Diámetro de los granos de hielo seco (mm)
|2,5
|Consumo de hielo (kg/h)
|2 - 8
|Consumo de CO2 líquido (kg/h)
|20 - 60
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 230
|Peso sin accesorios. (kg)
|92
|Peso (con accesorios) (kg)
|103,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- Boquilla de chorro concentrado, corta
- Manguera de alimentación del agente abrasivo, con conexión eléctrica y acoplamiento rápido
- Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
Equipamiento
- Interruptor «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
- Control electrónico
Videos
Campos de aplicación
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para limpiar armarios de conexiones, componentes eléctricos y elementos de mando
- Para limpiar tapicerías y textiles
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped