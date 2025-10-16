Sistema de limpieza con hielo seco L2P - Blaster *EU

Características y ventajas
Sistema de limpieza con hielo seco L2P - Blaster *EU: Pistola pulverizadora ergonómica
Pistola pulverizadora ergonómica
Cambio de boquillas rápido y sencillo gracias a los acoplamientos rápidos. Con iluminación integrada. Interruptor de conexión/desconexión de hielo directamente en la pistola.
Sistema de limpieza con hielo seco L2P - Blaster *EU: Uso intuitivo y sencillo
Uso intuitivo y sencillo
Visualización en pantalla de presión de chorreo, horas de servicio, minutos de chorreo, tiempo de servicio. Cantidad de hielo seco regulable con un botón. Indicador del estado y sistemas de asistencia integrados, p. ej. para la vigilar la presión.
Sistema de limpieza con hielo seco L2P - Blaster *EU: Limpieza por chorro con hielo seco segura
Limpieza por chorro con hielo seco segura
El CO₂ es eliminado específicamente a través de una manguera de escape. Manejo seguro, sin contacto con el hielo seco. Gatillo de pistola con seguro de accionamiento.
Diseño compacto y móvil
  • La ruedas y asas posibilitan la movilidad y un transporte seguro.
  • Posibilidad de almacenamiento independiente de todos los componentes. Home-Base integrado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia de conexión (kW) 1
Carcasa / cuerpo Cuerpo giratorio de plástico
Comprobado (por) de acuerdo con CE
Longitud del cable. (m) 5,5
Presión de aire (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Calidad del aire Seco y sin aceite
Flujo de volumen del aire (m³/min) 0,07 - 0,8
Nivel de presión acústica (dB) 95
Diámetro de los granos de hielo seco (mm) 2,5
Consumo de hielo (kg/h) 2 - 8
Consumo de CO2 líquido (kg/h) 20 - 60
Número de fases de corriente (Ph) 1
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión (V) 220 - 230
Peso sin accesorios. (kg) 92
Peso (con accesorios) (kg) 103,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 870 x 450 x 970

Scope of supply

  • Boquilla de chorro concentrado, corta
  • Manguera de alimentación del agente abrasivo, con conexión eléctrica y acoplamiento rápido
  • Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)

Equipamiento

  • Interruptor «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
  • Control electrónico
Videos
Campos de aplicación
  • Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
  • Para limpiar armarios de conexiones, componentes eléctricos y elementos de mando
  • Para limpiar tapicerías y textiles
  • Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped
Accesorios