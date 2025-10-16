Puente de lavado de camiones RBS 6014
Características y ventajas
Rueda de ajustePermite la detección de contornos vertical y la dirección de inclinación. Se llega sin problemas a las partes frontales de vehículos con ángulos de hasta 10°.
Dosificación del detergentePosibilidad de añadir detergente en caso necesario mediante la bomba de dosificación.
Empuñadura de manejo y de seguridadLa rotación de los cepillos ayuda al usuario para el desplazamiento de avance del equipo. Al soltar la empuñadura, la rotación de los cepillos se detiene.
Construcción ligera de aluminio
- Muy resistente contra influencias externas.
- El revestimiento semicircular del cepillo protege al usuario contra salpicaduras.
Cuatro ruedas de dirección y dos ruedas guía
- Excelente maniobrabilidad y apoyo seguro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Altura de la instalación (mm)
|4370
|Altura de lavado (mm)
|4205
|Necesidades de espacio de lavado (mm)
|4600 x 1900 x 1700
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Frecuencia (Hz)
|60
|Tensión (V)
|230
Scope of supply
- Armario eléctrico de la instalación
- Ruedas, altura estándar
Equipamiento
- Número de cepillos de lavado: 1 Unidad(es)
- Equipamiento con cepillos individual
Campos de aplicación
- Para la limpieza exterior completa de vehículos industriales con accionamiento manual