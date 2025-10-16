Puente de lavado de camiones RBS 6014

Características y ventajas
Puente de lavado de camiones RBS 6014: Rueda de ajuste
Permite la detección de contornos vertical y la dirección de inclinación. Se llega sin problemas a las partes frontales de vehículos con ángulos de hasta 10°.
Puente de lavado de camiones RBS 6014: Dosificación del detergente
Posibilidad de añadir detergente en caso necesario mediante la bomba de dosificación.
Puente de lavado de camiones RBS 6014: Empuñadura de manejo y de seguridad
La rotación de los cepillos ayuda al usuario para el desplazamiento de avance del equipo. Al soltar la empuñadura, la rotación de los cepillos se detiene.
Construcción ligera de aluminio
  • Muy resistente contra influencias externas.
  • El revestimiento semicircular del cepillo protege al usuario contra salpicaduras.
Cuatro ruedas de dirección y dos ruedas guía
  • Excelente maniobrabilidad y apoyo seguro.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Altura de la instalación (mm) 4370
Altura de lavado (mm) 4205
Necesidades de espacio de lavado (mm) 4600 x 1900 x 1700
Número de fases de corriente (Ph) 3
Frecuencia (Hz) 60
Tensión (V) 230

Scope of supply

  • Armario eléctrico de la instalación
  • Ruedas, altura estándar

Equipamiento

  • Número de cepillos de lavado: 1 Unidad(es)
  • Equipamiento con cepillos individual
Campos de aplicación
  • Para la limpieza exterior completa de vehículos industriales con accionamiento manual
