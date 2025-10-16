La Kärcher IVM 42/20-2 Exp HEPA es una aspiradora industrial monofásica de alta seguridad, certificada a prueba de explosiones (EXP) para la recolección segura y eficiente de polvo combustible y materiales secos en entornos peligrosos (Clase II, División 2, Grupos F y G). Diseñada específicamente para el cumplimiento de normativas estrictas como la NFPA 652, utiliza un potente sistema de doble motor para asegurar un rendimiento de succión superior (200 CFM). Su característica distintiva es la filtración HEPA de serie, que captura el 99,97% de las partículas finas de 0,3 micras, garantizando un aire limpio y seguro. La unidad cuenta con un robusto depósito de recolección de acero inoxidable de 11.1 galones (42 litros), optimizado para el manejo de residuos volátiles en industrias como la alimentaria, química o metalúrgica. Este equipo combina fiabilidad, potencia y el más alto nivel de seguridad para la limpieza industrial.