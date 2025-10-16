Aspirador industrial IVR 100/35 Pp Pf Ex H*CUL

Características y ventajas
Fácil limpieza del filtro gracias al mecanismo vibrador manual
  • El accionamiento manual regular de la palanca de vibración garantiza una alta potencia de aspiración constante.
Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento
  • El bastidor de desmontaje y el colector de bobina permiten un vaciado ergonómico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de aire (l/s) 94,7
Vacío (kPa) 50
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito Acero inoxidable
Ancho nominal de la conexión B 50
Ancho nominal de accesorios B 50 B 40
Nivel de presión acústica (dB) 70
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,75
Categoría de polvo del filtro secundario H
Superficie de filtrado del filtro secundario (m²) 3
Peso sin accesorios. (kg) 125
Peso con embalaje incluido. (kg) 125
Dimensiones (l × a × h). (mm) 915 x 760 x 1916

Equipamiento

  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
