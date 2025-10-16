Aspirador industrial IVR 100/35 Pp Pf Ex H*CUL
Características y ventajas
Fácil limpieza del filtro gracias al mecanismo vibrador manual
- El accionamiento manual regular de la palanca de vibración garantiza una alta potencia de aspiración constante.
Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento
- El bastidor de desmontaje y el colector de bobina permiten un vaciado ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s)
|94,7
|Vacío (kPa)
|50
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 50 B 40
|Nivel de presión acústica (dB)
|70
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,75
|Categoría de polvo del filtro secundario
|H
|Superficie de filtrado del filtro secundario (m²)
|3
|Peso sin accesorios. (kg)
|125
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|125
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|915 x 760 x 1916
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no