Características y ventajas
Evacuación de líquidos cómoda, manual y segura
  • La manguera de desagüe se suelta fácilmente del depósito colector para el vaciado seguro de aceites y refrigerantes.
  • Indicadores de nivel de llenado en la manguera de desagüe y en el equipo para evitar el desbordamiento del depósito colector.
Evacuación mecánica de líquidos cómoda y segura
  • La bomba sumergible de suspensión ajustable de manera continua permite evacuar rápidamente los líquidos del depósito colector.
  • Vaciado fácil y seguro incluso con diferencias de altura de 6 m.
El sistema de vaciado con bastidor móvil basculante ofrece un vaciado manual seguro con poco esfuerzo
  • El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 110 / 120
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 127,8 / 460
Vacío (mbar/kPa) 220 / 22
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito de metal
Potencia nominal de entrada (kW) 1,8
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 50
Ancho nominal de accesorios B 40
Categoría de polvo para filtro principal L
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,45
Peso sin accesorios. (kg) 57
Peso (con accesorios) (kg) 57
Peso con embalaje incluido. (kg) 57
Dimensiones (l × a × h). (mm) 837 x 661 x 1322

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de superficies
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
  • Función de bomba sumergible de suspensión
