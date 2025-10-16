Aspirador industrial IVR-L 100/18-2 Tc Dp*CUL
Características y ventajas
Evacuación de líquidos cómoda, manual y segura
- La manguera de desagüe se suelta fácilmente del depósito colector para el vaciado seguro de aceites y refrigerantes.
- Indicadores de nivel de llenado en la manguera de desagüe y en el equipo para evitar el desbordamiento del depósito colector.
Evacuación mecánica de líquidos cómoda y segura
- La bomba sumergible de suspensión ajustable de manera continua permite evacuar rápidamente los líquidos del depósito colector.
- Vaciado fácil y seguro incluso con diferencias de altura de 6 m.
El sistema de vaciado con bastidor móvil basculante ofrece un vaciado manual seguro con poco esfuerzo
- El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|127,8 / 460
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|de metal
|Potencia nominal de entrada (kW)
|1,8
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios. (kg)
|57
|Peso (con accesorios) (kg)
|57
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|57
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|837 x 661 x 1322
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de superficies
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Función de bomba sumergible de suspensión