El uso principal de la aspiradora móvil de virutas y líquidos IVR-L 400/24-2 Tc es la aspiración de grandes cantidades de virutas gruesas, lodos, aceites y emulsiones refrigerantes. Dos turbinas de bypass y el filtro de bolsa lavable de larga vida útil garantizan una potencia de aspiración elevada y también constante sin mermar la eficacia de filtrado. Con una capacidad de recogida de 2,4 kW, esta aspiradora móvil de corriente alterna convence gracias a su diseño robusto, compacto y de mantenimiento fácil que permite el uso incluso en los entornos industriales más exigentes. La unidad de accionamiento insonorizada y el silenciador garantizan un funcionamiento con bajo nivel de ruido. El depósito con capacidad para 400 litros se vacía sin esfuerzo mediante el bastidor móvil basculante con mecanismo de rodadura o con ayuda de una carretilla elevadora, cuando sea necesario. Los líquidos se evacúan muy fácilmente soltando la manguera de desagüe con indicador del nivel de llenado.