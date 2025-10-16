Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Para aspirar grandes cantidades de virutas metálicas gruesas, así como líquidos tales como aceites y emulsiones refrigerantes: aspirador móvil de virutas y líquidos IVR-L 400/24-2 Tc. Con un depósito colector de 400 litros.

El uso principal de la aspiradora móvil de virutas y líquidos IVR-L 400/24-2 Tc es la aspiración de grandes cantidades de virutas gruesas, lodos, aceites y emulsiones refrigerantes. Dos turbinas de bypass y el filtro de bolsa lavable de larga vida útil garantizan una potencia de aspiración elevada y también constante sin mermar la eficacia de filtrado. Con una capacidad de recogida de 2,4 kW, esta aspiradora móvil de corriente alterna convence gracias a su diseño robusto, compacto y de mantenimiento fácil que permite el uso incluso en los entornos industriales más exigentes. La unidad de accionamiento insonorizada y el silenciador garantizan un funcionamiento con bajo nivel de ruido. El depósito con capacidad para 400 litros se vacía sin esfuerzo mediante el bastidor móvil basculante con mecanismo de rodadura o con ayuda de una carretilla elevadora, cuando sea necesario. Los líquidos se evacúan muy fácilmente soltando la manguera de desagüe con indicador del nivel de llenado.

Características y ventajas
Vaciado opcional cómodo y rápido con carretilla elevadora
  • Las inserciones soldadas para carretilla elevadora permiten un agarre y un transporte seguros.
Indicador óptico del nivel de llenado
  • Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
  • La manguera también se utiliza para facilitar el vaciado.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
  • Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
  • Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
  • El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 148 / 532
Vacío (mbar/kPa) 230 / 23
Capacidad del depósito (l) 400
Potencia nominal de entrada (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 50
Ancho nominal de accesorios B 50 B 40
Categoría de polvo para filtro principal L
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,45
Peso sin accesorios. (kg) 180
Peso (con accesorios) (kg) 187,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 203,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1730 x 805 x 1390
Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Campos de aplicación
  • Para grandes cantidades de sustancias sólidas, como virutas gruesas, virutas metálicas, arena y gravilla
  • Para grandes cantidades de líquidos, como aceites o emulsiones refrigerantes
Accesorios