Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Para aspirar grandes cantidades de virutas metálicas gruesas, así como líquidos tales como aceites y emulsiones refrigerantes: aspirador móvil de virutas y líquidos IVR-L 400/24-2 Tc. Con un depósito colector de 400 litros.
El uso principal de la aspiradora móvil de virutas y líquidos IVR-L 400/24-2 Tc es la aspiración de grandes cantidades de virutas gruesas, lodos, aceites y emulsiones refrigerantes. Dos turbinas de bypass y el filtro de bolsa lavable de larga vida útil garantizan una potencia de aspiración elevada y también constante sin mermar la eficacia de filtrado. Con una capacidad de recogida de 2,4 kW, esta aspiradora móvil de corriente alterna convence gracias a su diseño robusto, compacto y de mantenimiento fácil que permite el uso incluso en los entornos industriales más exigentes. La unidad de accionamiento insonorizada y el silenciador garantizan un funcionamiento con bajo nivel de ruido. El depósito con capacidad para 400 litros se vacía sin esfuerzo mediante el bastidor móvil basculante con mecanismo de rodadura o con ayuda de una carretilla elevadora, cuando sea necesario. Los líquidos se evacúan muy fácilmente soltando la manguera de desagüe con indicador del nivel de llenado.
Características y ventajas
Vaciado opcional cómodo y rápido con carretilla elevadora
- Las inserciones soldadas para carretilla elevadora permiten un agarre y un transporte seguros.
Indicador óptico del nivel de llenado
- Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
- La manguera también se utiliza para facilitar el vaciado.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacidad del depósito (l)
|400
|Potencia nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 50 B 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios. (kg)
|180
|Peso (con accesorios) (kg)
|187,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|203,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1730 x 805 x 1390
Campos de aplicación
- Para grandes cantidades de sustancias sólidas, como virutas gruesas, virutas metálicas, arena y gravilla
- Para grandes cantidades de líquidos, como aceites o emulsiones refrigerantes