Aspirador industrial IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
El aspirador de aceites IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, con depósito de 120 l y bomba sumergible de suspensión autónoma, es ideal para aspirar, separar y retornar aceites de refrigeración o de corte con sólidos como virutas de metal.
La IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp es una aspiradora para uso industrial compacta con bastidor móvil basculante y un depósito de acero inoxidable de 120 l. El equipo aspira tanto grandes volúmenes de líquidos como sólidos exentos de polvo en gran medida (por ejemplo, virutas). Gracias al cesto de virutas opcional, estos sólidos pueden separarse sin problemas de los líquidos aspirados. La IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp es versátil gracias a su diseño en acero inoxidable. También pueden aspirarse fácilmente materiales corrosivos. El conector de mangueras regulable 360° en el cabezal de aspiración impide que se creen nudos en la manguera de aspiración y, con ello, aumenta la flexibilidad. El nivel de llenado actual es visible en todo momento en la manguera de vaciado. Una bomba sumergible de suspensión autónoma permite el retorno de los líquidos aspirados con un elevado nivel de vaciado. El tipo de diseño robusto, junto con las ruedas y el cable de red resistentes al aceite, garantiza una larga vida útil incluso en usos industriales exigentes. Además, permite alojar una carretilla elevadora.
Características y ventajas
Función de bomba sumergible de suspensión
- Una bomba sumergible de suspensión autónoma permite el retorno sencillo del material aspirado también con un elevado nivel de vaciado.
- Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
Gran robustez, flexibilidad y modularidad
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacidad del depósito (l)
|120
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 50 B 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios. (kg)
|72
|Peso (con accesorios) (kg)
|72
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|72
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|745 x 710 x 1420
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Función de bomba sumergible de suspensión