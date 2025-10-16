La IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp es una aspiradora para uso industrial compacta con bastidor móvil basculante y un depósito de acero inoxidable de 120 l. El equipo aspira tanto grandes volúmenes de líquidos como sólidos exentos de polvo en gran medida (por ejemplo, virutas). Gracias al cesto de virutas opcional, estos sólidos pueden separarse sin problemas de los líquidos aspirados. La IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp es versátil gracias a su diseño en acero inoxidable. También pueden aspirarse fácilmente materiales corrosivos. El conector de mangueras regulable 360° en el cabezal de aspiración impide que se creen nudos en la manguera de aspiración y, con ello, aumenta la flexibilidad. El nivel de llenado actual es visible en todo momento en la manguera de vaciado. Una bomba sumergible de suspensión autónoma permite el retorno de los líquidos aspirados con un elevado nivel de vaciado. El tipo de diseño robusto, junto con las ruedas y el cable de red resistentes al aceite, garantiza una larga vida útil incluso en usos industriales exigentes. Además, permite alojar una carretilla elevadora.