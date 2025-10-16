Aspirador industrial IVR-L 200/24-2*W2K
IVR-L 200/24-2 Tc Dp Aspirador de líquidos y virutas alimentado por CA para aspirar grandes cantidades de aceite y virutas. Diseño robusto y de fácil mantenimiento.
Una potente solución de dos turbinas con una potencia nominal de entrada de 2,4 kW hace que el aspirador de líquidos y virutas IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC sea perfecto para aspirar grandes cantidades de aceite, así como emulsiones refrigerantes y virutas. El duradero filtro de bolsa utilizado con costuras soldadas es lavable y mantiene constantemente alta la potencia de aspiración del aspirador móvil, mientras que una cesta coladora opcional separa eficazmente los medios de aspiración líquidos y sólidos. El sistema de vaciado con chasis basculante permite un vaciado seguro al bascular utilizando una fuerza mínima con un mecanismo de volteo. También es posible utilizar una carretilla elevadora para el vaciado. Los líquidos se vacían del contenedor de 200 l simplemente soltando la manguera de vaciado con indicador de nivel de llenado. La bomba de barril integrada y de ajuste continuo permite acelerar considerablemente el proceso de vaciado de líquidos hasta una diferencia de altura de 6 metros. La unidad de accionamiento insonorizada y el eficaz silenciador de escape garantizan un bajo nivel de ruido de funcionamiento.
Características y ventajas
Función de bomba sumergible de suspensión
- Una bomba sumergible de suspensión autónoma permite el retorno sencillo del material aspirado también con un elevado nivel de vaciado.
- Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
Gran robustez, flexibilidad y modularidad
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacidad del depósito (l)
|200
|Potencia nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 50 B 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios. (kg)
|131
|Peso (con accesorios) (kg)
|131
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|131
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1485 x 760 x 1550
Equipamiento
- Función de bomba sumergible de suspensión
Videos
Campos de aplicación
- Para grandes cantidades de líquidos, como aceites o emulsiones refrigerantes