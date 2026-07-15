Realizado en acero inoxidable y PEEK de alta calidad y de larga vida útil, el accionamiento propulsado por agua para cepillos cilíndricos giratorios amplía las opciones de empleo de nuestras limpiadoras de alta presión profesionales, incluso de las más pequeñas con caudales de agua menores. El accionamiento, con barra pulverizadora integrada para una aplicación de agua perfecta, permite el empleo de cepillos de distinta dureza muy fáciles de intercambiar gracias a un sistema de sustitución rápida y que se acoplan con total seguridad. Según la preferencia, el accionamiento se monta directamente en la lanza pulverizadora o en una lanza telescópica. En función del diseño, los accesorios son adecuados para trabajos de limpieza exigentes de paneles solares, superficies de cristal, fachadas delicadas y rugosas, pero también para terrazas con revestimientos de piedra o madera. Para la limpieza de fachadas los cepillos avanzan de forma autónoma hacia arriba, reduciendo así el esfuerzo del usuario. Opcionalmente están disponibles también una protección contra salpicaduras (4.762-621.0) y una articulación variable (4.481-042.0).