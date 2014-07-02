Bolsas de filtro de papel, 5 Unidad(es), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bolsas de filtro de papel de 3 capas y alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.
Las bolsas de filtro de papel de tres capas resistentes a la rotura (BIA-[U, S, G, C], tipo de polvo M) son adecuadas para todas las variantes de los modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, así como para el equipo NT 72/2 Eco Tc. Contenido: 5 unidades.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|340 x 260 x 35