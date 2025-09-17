La boquilla para ranuras extralarga totalmente renovada es ahora mucho más fina y destaca por su maniobrabilidad todavía mejor. Esta permite alcanzar los lugares de difícil acceso del automóvil y de la casa, como los huecos y juntas, convirtiendo la limpieza en una tarea aún más cómoda. La boquilla para ranuras extralarga es adecuada para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden.