Enrollador de mangueras, pintado, 20 m

Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 11,2

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
Accesorios
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