Kit de pinceles aspiradores

Juego de dos cepillos para la limpieza del interior del automóvil. Uno de pelo suave para superficies delicadas y otro con pelo más duro para alfombrillas o asientos.

El kit de pinceles aspiradores es un juego de accesorios compuesto por dos pinceles aspiradores de cerdas duras y blandas, respectivamente. El pincel aspirador de cerdas duras se utiliza para limpiar a fondo las superficies tapizadas y con alfombras (p. ej., las alfombrillas o los asientos). El pincel aspirador de cerdas blandas permite limpiar las superficies delicadas sin dañarlas (p. ej., el salpicadero y la consola central). El práctico kit de pinceles aspiradores es apto para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.

Características y ventajas
Pincel aspirador de cerdas duras para limpiar en profundidad tapicerías y alfombras
Pincel aspirador de cerdas blandas para limpiar las superficies delicadas sin dañarlas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 2
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 120 x 70 x 41
Campos de aplicación
  • Maletero
  • Asientos de automóviles
  • Asiento trasero
  • Espacio para los pies
  • Salpicadero
  • Consola central
  • Cajones laterales del vehículo
  • Tapicerías
  • Muebles tapizados
  • Superficies sensibles