Lanza pulverizadora, 840 mm, giratoria

Lanza pulverizadora de 850 mm de longitud

Lanza pulverizadora de 850 mm de longitud. Giratoria bajo presión 360º. Material de acero inoxidable con acoplamiento manual de rosca. Carcasa integrada muy robusta que proporciona una óptima protección al usuario y asegura un manejo cómodo, práctico y seguro.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 840
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme EASY!Lock
Empuñadura giratoria
Peso (con embalaje) (kg) 0,9

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