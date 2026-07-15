Lanza pulverizadora flexible, 1050 mm

Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 210
Longitud (mm) 1050
Temperatura (°C) máx. 150
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 1,7

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