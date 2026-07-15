Lanza telescópica TL 10 C
Lanza telescópica de fibra de carbono TL 10 C. Con hasta 10 m de alcance y prácticos acoplamientos rápidos. Multifuncional, para la limpieza de fachadas, ventanas o paneles solares.
Además de sus múltiples opciones de uso con alta o baja presión en la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares, la lanza telescópica TL 10 C también permite la aspiración, por ejemplo, del polvo de los tubos. Compuesta por fibra de carbono de alta calidad, gracias a sus prácticos acoplamientos rápidos y a la fuerza de sujeción ajustable sin herramientas, la TL 10 C es extensible hasta los 10 metros y destaca por una resistencia máxima con peso mínimo. La protección integrada contra torsión y el pie de apoyo giratorio permiten trabajar con mayor seguridad y ergonomía. Además, el pie de apoyo cuenta con un gancho para colocar una correa de transporte de forma segura.
Características y ventajas
Uso multifuncionalPara la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua osmotizada. Para la limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
Máxima ergonomíaLa protección antitorsión Anti Spin de las lanzas permite trabajar con seguridad y ergonomía. Acoplamientos rápidos para soltar con rapidez y facilidad la sujeción de la lanza. El pie de apoyo giratorio facilita el trabajo y mejora la ergonomía.
Muy fácil para el usuarioAjuste sin herramientas de la fuerza de sujeción en los acoplamientos rápidos. Con gancho de sujeción para guiar la manguera de agua por fuera de la lanza. Pie de apoyo con gancho para colocar la correa de sujeción y el bastidor.
Seguridad máxima
- El tope táctil y visual de extracción evita el desmontaje accidental.
- Elemento base de la lanza no electroconductor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|2,2 - 10
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Material
|Carbono
|Elements
|7
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|9,3
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Ajuste de la fuerza de sujeción sin herramientas
- Ganchos para mangueras
- Tope de extracción
Vídeos
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares
- También permite aspirar a grandes alturas