Con un alcance de hasta 14 metros, la lanza telescópica TL 14 C de fibra de carbono resistente y ligera ofrece innumerables posibilidades de uso. Es una lanza multifuncional, tanto para la limpieza con agua osmotizada de ventanas, fachadas o paneles solares, como para aplicaciones de alta presión y baja presión, incluso es posible utilizarla para aspirar canalones, por ejemplo. Es muy fácil de extender y recoger gracias a sus innovadores acoplamientos rápidos. La fuerza de sujeción también se puede ajustar individualmente. Un pie de apoyo giratorio con gancho para colocar una correa de transporte y una protección exclusiva antitorsión permiten trabajar con especial seguridad y ergonomía.