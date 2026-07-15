Lanza telescópica TL 7 F de fibra de vidrio, de hasta 7 m de alcance, ideal para limpiar ventanas, fachadas y paneles solares con cepillos y agua osmotizada. Los prácticos acoplamientos rápidos permiten extender y recoger la lanza fácilmente, la fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente sin esfuerzo y sin herramientas. Un pie de apoyo giratorio facilita especialmente el trabajo y mejora la ergonomía. En caso necesario, se puede colocar una correa de transporte directamente en el pie de apoyo.