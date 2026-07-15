Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud equipada en ambos extremos con el rápido y robusto acoplamiento de rosca manual EASY!Lock. Apta para presiones de hasta 315 bares.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|315
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,1
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