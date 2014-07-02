Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001, alta presión para equipos hasta 1100 l/h
inserto de boquilla para inyector de detergente 3,637-001 para aplicación de detergente de alta presión. Para productos de limpieza de alta presión con un caudal de agua de hasta 1100 l / h.
inserto de boquilla para inyector de detergente 3,637-001 para aplicación de detergente de alta presión. Para productos de limpieza de alta presión con un caudal de agua de hasta 1100 l / h.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1