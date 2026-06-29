Boquilla para vaporización 50°
Boquilla de chorro de vapor con chorro de ventilador de 50 °. Para limpieza y descongelación en etapa de vapor. Para descongelar arena y grava, descongelar material de encofrado o desparafinado de vehículos.
Boquilla de chorro de vapor con chorro de ventilador de 50 °. Para limpieza y descongelación en etapa de vapor. Para descongelar arena y grava, descongelar material de encofrado o desparafinado de vehículos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de la boquilla (mm)
|1,5
|Ángulo (°)
|50
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2