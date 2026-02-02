Interchangeable attachment car & bike for WB 120 and WB 100
Perfecto para la limpieza coches y motos: El cepillo de lavado de microfibra de unión intercambiables Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio.
El innovador accesorio de cepillo de lavado de microfibra suave está unido al disco de cepillo con un cierre de gancho y bucle y se puede lavar por separado en una lavadora de hasta 60 ° C. La unión intercambiables Car & Bike para el cepillo giratorio de lavado WB 120 es adecuado para la limpieza especialmente suave de coches y motos. El accesorio también es compatible con el modelo anterior, el cepillo de WB 100.
Características y ventajas
Fijación de microfibra innovador con cierre de gancho y bucle
- La primera fijación textil reemplazable y lavable para un cepillo de lavado a presión giratorio.
Limpieza especialmente cuidadosa
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, tales como pintura.
Desmontable y lavable
- Lavable a máquina hasta 60 ° c.
Accesorios opcionales
- Más versatilidad para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
- Puede ser utilizado con el cepillo de lavado wb 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de wb 100.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.