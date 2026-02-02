El innovador accesorio de cepillo de lavado de microfibra suave está unido al disco de cepillo con un cierre de gancho y bucle y se puede lavar por separado en una lavadora de hasta 60 ° C. La unión intercambiables Car & Bike para el cepillo giratorio de lavado WB 120 es adecuado para la limpieza especialmente suave de coches y motos. El accesorio también es compatible con el modelo anterior, el cepillo de WB 100.