Interchangeable attachment car & bike for WB 120 and WB 100

Perfecto para la limpieza coches y motos: El cepillo de lavado de microfibra de unión intercambiables Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio.

El innovador accesorio de cepillo de lavado de microfibra suave está unido al disco de cepillo con un cierre de gancho y bucle y se puede lavar por separado en una lavadora de hasta 60 ° C. La unión intercambiables Car & Bike para el cepillo giratorio de lavado WB 120 es adecuado para la limpieza especialmente suave de coches y motos. El accesorio también es compatible con el modelo anterior, el cepillo de WB 100.

Características y ventajas
Fijación de microfibra innovador con cierre de gancho y bucle
  • La primera fijación textil reemplazable y lavable para un cepillo de lavado a presión giratorio.
Limpieza especialmente cuidadosa
  • Ideal para la limpieza de superficies delicadas, tales como pintura.
Desmontable y lavable
  • Lavable a máquina hasta 60 ° c.
Accesorios opcionales
  • Más versatilidad para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
  • Puede ser utilizado con el cepillo de lavado wb 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de wb 100.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Textil compuesto de fibra 75 % poliéster, 25 % poliamida
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
