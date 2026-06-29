La mano de obra de alta calidad y el uso de componentes robustos, tales como un cuerpo base de latón, garantizan una larga vida útil para nuestro nuevo desarrollo de lanza de espuma taza básica 2. La máquina está diseñada para hidrolavadoras de alta presión que tienen un caudal de 700 a 800 litros por hora y no cuente con nuestra función de control servo, y se destaca por la calidad de la espuma excepcional. Al mismo tiempo, el consumo de agente de limpieza se reducirá a la mitad cuando se utiliza nuestro limpiador de espuma RM 838 VehiclePro. Una placa integrado permite precisa ajuste, de tres etapas de la dosis y elimina la posibilidad de un ajuste no deseado. Además, el estable, robusto y ergonómico recipiente de agente de limpieza también es muy fácil de llenar gracias a su gran apertura y se apresura a sustituir.