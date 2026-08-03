Boquilla de aspiración estrecha para WV 2 / WV 5

La boquilla aspiradora estrecha para la WV 2 y la WV 5 es especialmente adecuada, gracias a su anchura de 170 mm, para las ventanas con travesaños y otras superficies de ventanas de pequeño tamaño.

La boquilla aspiradora estrecha para la WV 2 y la WV 5 es especialmente adecuada, gracias a su anchura de 170 mm, para las ventanas con travesaños y otras superficies de ventanas de pequeño tamaño, que resultan muy difíciles o imposibles de limpiar con boquillas aspiradoras más grandes.

Características y ventajas
Labio de silicona suave
  • Limpiar sin marcas.
Forma estrecha
  • Ideal para ventanas con travesaños u otras zonas estrechas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 225 x 37 x 125
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Ventana con travesaños
  • Superficies lisas
  • Espejos
  • Baldosas
Accesorios