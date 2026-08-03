Boquilla de aspiración estrecha para WV 2 / WV 5
La boquilla aspiradora estrecha para la WV 2 y la WV 5 es especialmente adecuada, gracias a su anchura de 170 mm, para las ventanas con travesaños y otras superficies de ventanas de pequeño tamaño.
La boquilla aspiradora estrecha para la WV 2 y la WV 5 es especialmente adecuada, gracias a su anchura de 170 mm, para las ventanas con travesaños y otras superficies de ventanas de pequeño tamaño, que resultan muy difíciles o imposibles de limpiar con boquillas aspiradoras más grandes.
Características y ventajas
Labio de silicona suave
- Limpiar sin marcas.
Forma estrecha
- Ideal para ventanas con travesaños u otras zonas estrechas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|225 x 37 x 125
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas