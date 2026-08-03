Boquilla de chorro concentrado
La boquilla de chorro concentrado limpia detalles, pequeños resquicios y suciedad resistente. Adaptada a la pistola de la limpiadora de presión, genera un chorro estrecho y potente.
Gracias a su chorro estrecho y potente, la boquilla de chorro concentrado es idónea para limpiar de forma precisa detalles y pequeños resquicios, así como para eliminar suciedad algo más resistente. Es el complemento ideal para la boquilla de chorro plano incluida con la limpiadora de presión. No es apta para lavar a las mascotas.
Características y ventajas
Chorro concentrado
- Chorro estrecho para una limpieza precisa.
Potente
- Para suciedad algo más resistente, detalles y pequeños resquicios.
Adaptable a la pistola
- Cambio fácil de boquilla.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|29 x 27 x 27