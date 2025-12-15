Cepillo lateral para suciedad húmeda S4
Dos cepillos laterales de barredora con cerdas especiales para suciedad húmeda. Aptos para las barredoras S 4 hasta S 4 Twin.
Los cepillos laterales con cerdas de tipo estándar y cerdas tres veces más duras resultan perfectos para soltar y barrer suciedad húmeda. Se recomienda, por ejemplo, para barrer el follaje mojado por la lluvia y adherido al suelo. Los cepillos laterales son aptos para las barredoras S 4 hasta S 4 Twin.
Características y ventajas
Cerdas especiales formadas por una mezcla de cerdas estándar y cerdas tres veces más duras
- Mejor abrasión para soltar y barrer suciedad húmeda.
- La suciedad de grano fino también se elimina de manera fiable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|250 x 250 x 50