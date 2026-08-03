Estación de carga para la WV5

Estación de carga para la limpiadora de cristales WV 5.

En la moderna estación de carga para la limpiadora de cristales WV 5 se pueden cargar y guardar tanto la batería como la limpiadora de cristales completa.

Características y ventajas
Diseño atractivo
  • La estación de carga se adapta de forma óptima al entorno de la vivienda gracias a su adecuado diseño.
Unidad de carga cómoda
  • Si tanto el equipo como la batería se encuentran en la estación de carga, se cargará primero el equipo y después la batería. No es posible invertir el orden.
Enrollamiento de cables práctico
  • Almacenamiento práctico del cable en la parte inferior de la estación de carga.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 132 x 50
Equipos compatibles