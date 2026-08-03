Estación de carga y batería de recambio WV5
El kit se compone de una estación de carga y una batería para las limpiadoras de cristales con batería WV 5 y WVP 10.
Kit compuesto de una estación de carga y una batería de repuesto para la limpiadora de cristales WV 5. En la estación de carga se pueden cargar y guardar tanto la batería como la limpiadora de cristales completa.
Características y ventajas
Batería de recambio para una limpieza ilimitada
Unidad de carga cómoda
Almacenaje atractivo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 132 x 50