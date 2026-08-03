Estación de carga y batería de recambio WV5

El kit se compone de una estación de carga y una batería para las limpiadoras de cristales con batería WV 5 y WVP 10.

Kit compuesto de una estación de carga y una batería de repuesto para la limpiadora de cristales WV 5. En la estación de carga se pueden cargar y guardar tanto la batería como la limpiadora de cristales completa.

Características y ventajas
Batería de recambio para una limpieza ilimitada
Unidad de carga cómoda
Almacenaje atractivo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Tipo de batería Batería de iones de litio
Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 132 x 50
Equipos compatibles