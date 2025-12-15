La KWD 1 W V-12/2/18 con cabezal negro convence por su diseño compacto. Además, es potente y energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad seca, húmeda, gruesa o fina. La aspiradora en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 12 litros, un cable de 2 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, una boquilla para suelos con clips, un filtro de espuma y una bolsa de filtro de fieltro. Asimismo, la aspiradora dispone de una práctica función de soplado que puede utilizarse, entre otros, en lugares en los que resulta más difícil aspirar. La superficie de almacenamiento del cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura herramientas y piezas pequeñas, como tornillos y clavos. El equipo también destaca por la posibilidad de almacenarse en espacios reducidos, un almacenamiento sencillo de accesorios, el sistema de cierre «Pull & Push» y el asa de diseño ergonómico para un cómodo transporte.