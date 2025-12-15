Aspiradora para suciedad sólida y líquida KWD 1 W V-12/2/18
Potente, compacto y energéticamente eficiente: el KWD 1 W V-12/2/18 destaca por un depósito de plástico de 12 l, función de soplado, cable de 2 m, manguera de aspiración de 1,8 m y 4 ruedas de dirección para un mayor confort.
La KWD 1 W V-12/2/18 con cabezal negro convence por su diseño compacto. Además, es potente y energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad seca, húmeda, gruesa o fina. La aspiradora en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 12 litros, un cable de 2 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, una boquilla para suelos con clips, un filtro de espuma y una bolsa de filtro de fieltro. Asimismo, la aspiradora dispone de una práctica función de soplado que puede utilizarse, entre otros, en lugares en los que resulta más difícil aspirar. La superficie de almacenamiento del cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura herramientas y piezas pequeñas, como tornillos y clavos. El equipo también destaca por la posibilidad de almacenarse en espacios reducidos, un almacenamiento sencillo de accesorios, el sistema de cierre «Pull & Push» y el asa de diseño ergonómico para un cómodo transporte.
Características y ventajas
Diseño compactoCompletamente flexible y versátil. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Práctica función de sopladoLa práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltroMaterial de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura. Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite un cómodo transporte del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|220
|Vacío (mbar)
|máx. 220
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 43
|Tamaño del depósito (l)
|12
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo negro Depósito amarillo
|Cable de conexión (m)
|2
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.8 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura recta
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Accesorios
Encontrar pieza
