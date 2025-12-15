La WD 3 V-17/4/20 es potente y energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips se combinan a la perfección para obtener los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. La aspiradora en seco y húmedo destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de plástico de 17 litros, cable de 4 metros, manguera de aspiración de 2 metros y bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, es posible el aspirado tanto de la suciedad húmeda como también de la seca, sin tener que cambiar el filtro. La función de soplado es útil para la limpieza de zonas de difícil acceso. La manguera se almacena en poco espacio, colgándola en el cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y la boquilla para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa de la aspiradora se puede retirar y los accesorios se pueden acoplar directamente a la manguera de aspiración. Igualmente inteligente. En la superficie del cabezal del equipo pueden almacenarse herramientas o piezas pequeñas. El asa de diseño ergonómico facilita un cómodo transporte.