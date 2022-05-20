Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 4 V-20/5/22
Elevado rendimiento: con su depósito de plástico de 20 l, su cable de 5 m y su manguera de aspiración de 2,2 m de longitud, la WD 4 V-20/5/22 es una aspiradora en seco y húmedo superpotente y especialmente energéticamente eficiente.
Superpotente y energéticamente eficiente con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Gracias a la boquilla para suelos, la manguera de aspiración y el equipo, perfectamente adaptados entre sí, es posible conseguir los mejores resultados de limpieza y eliminar la suciedad húmeda, seca, fina o gruesa sin necesidad de cambiar el filtro. La WD 4 V-20/5/22 está equipada con un depósito de plástico robusto y resistente a los golpes de 20 litros, un cable de 5 metros y una manguera de aspiración de 2,2 metros, un filtro plegado plano y una bolsa de filtro de fieltro. Gracias a una tecnología patentada, el filtro de la aspiradora en seco y húmedo puede extraerse fácil y rápidamente en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. La manguera se puede guardar en el cabezal del equipo para ahorrar espacio. En el cabezal del equipo también hay espacio para guardar piezas pequeñas en cualquier momento. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Otras ventajas son el sistema de cierre «Pull& Push» para facilitar la apertura y el cierre del depósito y un asa de transporte de forma ergonómica para transportar cómodamente el equipo.
Características y ventajas
Método de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento seguro y en poco espacio de la manguera de aspiración en el cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Práctico almacenaje de accesorios y cablesAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables integrado.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos y clavos.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|240
|Vacío (mbar)
|máx. 240
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 55
|Tamaño del depósito (l)
|20
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Protector del equipo amarillo Depósito amarillo
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: en cartucho filtrante extraíble
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
