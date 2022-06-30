Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 6 P S V-30/6/22/T
La WD 6 P S V-30/6/22/T es ultrapotente y energéticamente eficiente. Con depósito de acero inoxidable de 30 l, filtro plegado plano que se limpia pulsando un botón, función de soplado y toma de corriente integrada.
Ultrapotente y energéticamente eficiente con tan solo 1300 vatios de potencia absorbida : la aspiradora en seco y húmedo WD 6 P S V-30/6/22/T cuenta con un depósito de acero inoxidable de 30 litros, un cable de 6 metros de longitud y una manguera de aspiración de 2,2 metros. Con el tornillo de salida se drenan cómodamente los líquidos que han sido aspirados. Las herramientas eléctricas, como las sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. De esta manera, se puede aspirar directamente la suciedad producida. Con el selector giratorio, se puede regular la potencia de aspiración según las necesidades. El filtro plegado plano se extrae sin contacto con la suciedad abriendo el cartucho filtrante. Además, el filtro se limpia eficazmente pulsando el botón de limpieza, con lo que se recupera fácilmente la potencia de aspiración. Al limpiar objetos delicados, entra en juego la función de soplado. El asa extraíble con protección electrostática permite acoplar los accesorios directamente a la manguera de aspiración, lo que resulta especialmente útil cuando se aspira polvo fino. Otros puntos a favor son el ahorro de espacio que supone el enganche de la manguera de aspiración al cabezal del equipo en ambos lados y la posición de estacionamiento de la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricasLa suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente. La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Excelente limpieza del filtroFuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón. La potencia de aspiración se recupera rápidamente.
Método de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.
- Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Tornillo de salida
- Vaciado de grandes caudales de agua con ahorro de tiempo y energía.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.
- Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
- Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1300
|Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada (W)
|mín. 100 - máx. 2100
|Potencia de aspiración (W)
|300
|Vacío (mbar)
|máx. 280
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 75
|Tamaño del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|6
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|9,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Intercambiable
- Boquilla para ranuras
- Manguera de aspiración flexible: 1 m, 35 mm
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Función de limpieza de filtro
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Regulación de la potencia
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Tornillo de salida
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 5 Unidad(es)
