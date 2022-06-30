Ultrapotente y energéticamente eficiente con tan solo 1300 vatios de potencia absorbida : la aspiradora en seco y húmedo WD 6 P S V-30/6/22/T cuenta con un depósito de acero inoxidable de 30 litros, un cable de 6 metros de longitud y una manguera de aspiración de 2,2 metros. Con el tornillo de salida se drenan cómodamente los líquidos que han sido aspirados. Las herramientas eléctricas, como las sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. De esta manera, se puede aspirar directamente la suciedad producida. Con el selector giratorio, se puede regular la potencia de aspiración según las necesidades. El filtro plegado plano se extrae sin contacto con la suciedad abriendo el cartucho filtrante. Además, el filtro se limpia eficazmente pulsando el botón de limpieza, con lo que se recupera fácilmente la potencia de aspiración. Al limpiar objetos delicados, entra en juego la función de soplado. El asa extraíble con protección electrostática permite acoplar los accesorios directamente a la manguera de aspiración, lo que resulta especialmente útil cuando se aspira polvo fino. Otros puntos a favor son el ahorro de espacio que supone el enganche de la manguera de aspiración al cabezal del equipo en ambos lados y la posición de estacionamiento de la boquilla para suelos.