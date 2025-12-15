Bomba de jardín GP 55
GP 55: una bomba de jardín con pedal de control y asa ergonómica, para regar el jardín rápida y cómodamente. Robusta y potente.
La bomba de jardín GP 55, caracterizada por la calidad de Kärcher, dispone de un pedal de control para conectarla y desconectarla cómodamente. Para regar cómoda y rápidamente sin tener que agacharse. Se trata de una bomba de riego robusta, potente y versátil, capaz de ejecutar todas las tareas de riego con autoridad y fiabilidad. El filtro previo montado en serie protege la bomba de la suciedad, aporta más seguridad al funcionamiento y prolonga la vida útil del aparato. La purga de aire se lleva a cabo de forma muy cómoda gracias a la boca de llenado de grandes dimensiones. El asa de diseño ergonómico permite transportarla fácil y cómodamente. Además, su forma tan cuidada permite agarrar la bomba sin problemas desde todos los lados. El racor de empalme optimizado garantiza que se conecte sin problemas incluso a mangueras más gruesas, reduciendo así la posibilidad de que la rosca sufra daños.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1100
|Caudal máx. (l/h)
|< 4300
|Altura de impulsión (m)
|49
|Presión (bar)
|máx. 4,9
|Altura de aspiración (m)
|9
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|1,5
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Peso sin accesorios (kg)
|8,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|486 x 233 x 267
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Empalme de conexión optimizado
- Filtro previo incluido
Accesorios
Encontrar pieza
