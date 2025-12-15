Bomba de jardín GP 55

GP 55: una bomba de jardín con pedal de control y asa ergonómica, para regar el jardín rápida y cómodamente. Robusta y potente.

La bomba de jardín GP 55, caracterizada por la calidad de Kärcher, dispone de un pedal de control para conectarla y desconectarla cómodamente. Para regar cómoda y rápidamente sin tener que agacharse. Se trata de una bomba de riego robusta, potente y versátil, capaz de ejecutar todas las tareas de riego con autoridad y fiabilidad. El filtro previo montado en serie protege la bomba de la suciedad, aporta más seguridad al funcionamiento y prolonga la vida útil del aparato. La purga de aire se lleva a cabo de forma muy cómoda gracias a la boca de llenado de grandes dimensiones. El asa de diseño ergonómico permite transportarla fácil y cómodamente. Además, su forma tan cuidada permite agarrar la bomba sin problemas desde todos los lados. El racor de empalme optimizado garantiza que se conecte sin problemas incluso a mangueras más gruesas, reduciendo así la posibilidad de que la rosca sufra daños.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia absorbida (W) 1100
Caudal máx. (l/h) < 4300
Altura de impulsión (m) 49
Presión (bar) máx. 4,9
Altura de aspiración (m) 9
Temperatura de transporte (°C) máx. 35
Rosca de empalme G1
Cable de conexión (m) 1,5
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Peso sin accesorios (kg) 8,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 486 x 233 x 267

Equipamiento

  • Asa de transporte cómoda
  • Empalme de conexión optimizado
  • Filtro previo incluido
Bomba de jardín GP 55
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.