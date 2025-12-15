La bomba de jardín GP 55, caracterizada por la calidad de Kärcher, dispone de un pedal de control para conectarla y desconectarla cómodamente. Para regar cómoda y rápidamente sin tener que agacharse. Se trata de una bomba de riego robusta, potente y versátil, capaz de ejecutar todas las tareas de riego con autoridad y fiabilidad. El filtro previo montado en serie protege la bomba de la suciedad, aporta más seguridad al funcionamiento y prolonga la vida útil del aparato. La purga de aire se lleva a cabo de forma muy cómoda gracias a la boca de llenado de grandes dimensiones. El asa de diseño ergonómico permite transportarla fácil y cómodamente. Además, su forma tan cuidada permite agarrar la bomba sin problemas desde todos los lados. El racor de empalme optimizado garantiza que se conecte sin problemas incluso a mangueras más gruesas, reduciendo así la posibilidad de que la rosca sufra daños.