Lanza de espuma con bidón, 1200 l/h -

Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos.Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) máx. 1200
Presión máx. (bar) 180
Temperatura (°C) máx. 60
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,7
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