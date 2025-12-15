El IVC 60/30 Ap M Z22 es un aspirador para uso industrial compacto con compresor de canal lateral sin desgaste ideal para el funcionamiento continuo y con un punto de corte para todos los controles de equipo habituales. El fiable aspirador para uso industrial es ideal para su uso en entornos de fabricación y para la limpieza de máquinas de producción en zona ATEX 22. El equipo también es adecuado para zonas de polvo nocivo para la salud del tipo de polvo M o para entornos con instrucciones especialmente estrictas en cuanto a higiene.