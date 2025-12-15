Aspirador industrial IVC 60/30 Ap M Z22
Aspirador para uso industrial compacto con compresor de canal lateral de bajo desgaste para el uso continuo (p. ej. en producción). Para polvo fino de la categoría de polvo M, zona ATEX 22 y zonas higiénicamente sensibles.
El IVC 60/30 Ap M Z22 es un aspirador para uso industrial compacto con compresor de canal lateral sin desgaste ideal para el funcionamiento continuo y con un punto de corte para todos los controles de equipo habituales. El fiable aspirador para uso industrial es ideal para su uso en entornos de fabricación y para la limpieza de máquinas de producción en zona ATEX 22. El equipo también es adecuado para zonas de polvo nocivo para la salud del tipo de polvo M o para entornos con instrucciones especialmente estrictas en cuanto a higiene.
Características y ventajas
Certificado para zona ATEX 22Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Compresor de canal lateral sin desgasteUn compresor de canal lateral convence por su gran potencia de aspiración y larga vida útil de al menos 20 000 horas. Así, los equipos son perfectos para el trabajo por turnos.
Limpieza manual del filtro IVC (Ap)
- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compacto
- Estructura del filtro clara y compacta.
- Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Vacío (mbar/kPa)
|250 / 25
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,9
|Peso sin accesorios (kg)
|95
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 1240
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no