Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22

El IVS 100/55 M Z22 es un aspirador para uso industrial de gama superior con un compresor de canal lateral de 5,5 kW para aspirar de forma segura grandes volúmenes incluso de polvos explosivos de la categoría M.

Para aspirar de forma segura grandes volúmenes de polvos nocivos para la salud, con certificado de categoría de polvo M y, además, homologado para el uso en zonas Ex 22: nuestro aspirador para uso industrial Ex de gama superior IVS 100/55 M Z22 con un potente compresor de canal lateral de 5,5 kW. El equipo de alta eficiencia (IE2) es apropiado para un uso continuo tanto fijo como móvil y, gracias al arranque suave integrado, puede incluso conectarse a tomas de corriente industriales convencionales de 16 amperios con protección. La limpieza horizontal de filtro por vibración garantiza en todo momento una limpieza óptima del filtro grande en estrella apto para M. El engranaje para la transmisión precisa garantiza siempre un buen resultado de limpieza del filtro, independientemente de la fuerza que el usuario pueda aplicar. También el mecanismo de descarga del depósito de acero inoxidable de 100 litros respalda la facilidad de manejo del equipo. Numerosas posibilidades de almacenaje seguro de los accesorios completan el concepto bien planificado.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22: Certificado para zona ATEX 22
Certificado para zona ATEX 22
Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22: Categoría de polvo M
Categoría de polvo M
Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22: Compresor de canal lateral sin desgaste
Compresor de canal lateral sin desgaste
Con aspiración de 5,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVS
  • Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
  • También es adecuada para polvos aceitosos y pegajosos gracias a su revestimiento especial.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal de aire (l/s/m³/h) 138 / 500
Vacío (mbar/kPa) 240 / 24
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 5,5
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 70 DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 77
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios (kg) 157
Peso con embalaje incluido (kg) 168,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1202 x 686 x 1500

Equipamiento

  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Accesorios