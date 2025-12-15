Aspirador industrial IVS 100/55 M Z22
El IVS 100/55 M Z22 es un aspirador para uso industrial de gama superior con un compresor de canal lateral de 5,5 kW para aspirar de forma segura grandes volúmenes incluso de polvos explosivos de la categoría M.
Para aspirar de forma segura grandes volúmenes de polvos nocivos para la salud, con certificado de categoría de polvo M y, además, homologado para el uso en zonas Ex 22: nuestro aspirador para uso industrial Ex de gama superior IVS 100/55 M Z22 con un potente compresor de canal lateral de 5,5 kW. El equipo de alta eficiencia (IE2) es apropiado para un uso continuo tanto fijo como móvil y, gracias al arranque suave integrado, puede incluso conectarse a tomas de corriente industriales convencionales de 16 amperios con protección. La limpieza horizontal de filtro por vibración garantiza en todo momento una limpieza óptima del filtro grande en estrella apto para M. El engranaje para la transmisión precisa garantiza siempre un buen resultado de limpieza del filtro, independientemente de la fuerza que el usuario pueda aplicar. También el mecanismo de descarga del depósito de acero inoxidable de 100 litros respalda la facilidad de manejo del equipo. Numerosas posibilidades de almacenaje seguro de los accesorios completan el concepto bien planificado.
Características y ventajas
Certificado para zona ATEX 22Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Compresor de canal lateral sin desgasteCon aspiración de 5,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVS
- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
- También es adecuada para polvos aceitosos y pegajosos gracias a su revestimiento especial.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vacío (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|5,5
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|157
|Peso con embalaje incluido (kg)
|168,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no