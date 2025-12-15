Para aspirar de forma segura grandes volúmenes de polvos nocivos para la salud, con certificado de categoría de polvo M y, además, homologado para el uso en zonas Ex 22: nuestro aspirador para uso industrial Ex de gama superior IVS 100/55 M Z22 con un potente compresor de canal lateral de 5,5 kW. El equipo de alta eficiencia (IE2) es apropiado para un uso continuo tanto fijo como móvil y, gracias al arranque suave integrado, puede incluso conectarse a tomas de corriente industriales convencionales de 16 amperios con protección. La limpieza horizontal de filtro por vibración garantiza en todo momento una limpieza óptima del filtro grande en estrella apto para M. El engranaje para la transmisión precisa garantiza siempre un buen resultado de limpieza del filtro, independientemente de la fuerza que el usuario pueda aplicar. También el mecanismo de descarga del depósito de acero inoxidable de 100 litros respalda la facilidad de manejo del equipo. Numerosas posibilidades de almacenaje seguro de los accesorios completan el concepto bien planificado.