Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Aspirador móvil de virutas y líquidos IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Funciona con corriente alterna y es adecuado para, por ejemplo, aceites, emulsiones refrigerantes o cantidades medias de virutas metálicas finas y ligeras.
Aspirador de virutas y líquidos IVR-L 100/24-2 Tc Dp de corriente alterna para aspirar cantidades medias de aceites, emulsiones refrigerantes y virutas metálicas finas y ligeras. La potente solución de turbina doble, con bajas emisiones de ruido durante el funcionamiento, garantiza una gran potencia de aspiración del equipo móvil con 2,4 kW de potencia de absorción. El filtro de bolsa lavable y de larga vida útil permite un funcionamiento constante, mientras que el tamiz opcional separa eficazmente las sustancias sólidas y líquidas aspiradas. Los líquidos aspirados se evacúan simplemente soltando la manguera de desagüe del depósito colector de 100 litros. Un indicador del nivel de llenado impide el sobrellenado. Esta operación resulta todavía más rápida, hasta una diferencia de altura de 6 m, si se utiliza la bomba sumergible de vaciado integrada, ajustable de forma gradual. El sistema de vaciado con bastidor móvil basculante permite un vaciado seguro por inclinación mediante un mecanismo de rodadura. También puede vaciarse con ayuda de una carretilla elevadora o una grúa.
Características y ventajas
Bastidor móvil basculante ergonómico
- Sistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y sin esfuerzo.
- El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado.
- Vaciado rápido y cómodo del depósito: simplemente hay que volcarlo hacia atrás y listo.
Función de bomba sumergible de vaciado
- Una bomba sumergible de suspensión autónoma permite el fácil retorno de la suciedad también con un elevado nivel de vaciado.
- Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
Gran robustez, flexibilidad y modularidad
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
- Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Equipado con filtro de superficies compacto de categoría de polvo L
- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de aspiración.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Potencia absorbida (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios (kg)
|57
|Peso (con accesorios) (kg)
|57
|Peso con embalaje incluido (kg)
|57
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|840 x 660 x 1320
Equipamiento
- Función de bomba sumergible de vaciado
Campos de aplicación
- Para cantidades medias de virutas gruesas y abrasivas
- Para cantidades medias de líquidos, como aceites o emulsiones refrigerantes