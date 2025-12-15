Aspirador industrial IVC 60/30 Ap
El aspirador para uso industrial compacto IVC 60/30 Ap es óptimo para la limpieza de zonas de fabricación y máquinas de producción. Gracias a su compresor de canal lateral sin desgaste, el equipo es ideal para usos continuos y como dispositivo de aspiración estacionario en máquinas de producción y embaladoras. La limpieza manual del filtro prolonga mucho más su vida útil.
Características y ventajas
Compresor de canal lateral sin desgasteUn compresor de canal lateral convence por su gran potencia de aspiración y larga vida útil de al menos 20 000 horas. Así, los equipos son perfectos para el trabajo por turnos.
Limpieza manual del filtro IVC (Ap)Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compactoEstructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vacío (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,9
|Peso sin accesorios (kg)
|88
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 1240
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no