El propio modelo básico de la gama superior de nuestros aspiradores para uso industrial con certificado para categoría de polvo M destaca por sus valores de rendimiento y un excelente equipamiento. Así, el IVS 100/40 M dispone de un económico motor trifásico (IE2) con arranque suave para impedir picos de potencia en el arranque del equipo, así como de un potente compresor de canal lateral de 4,0 kW. El filtro grande en estrella maneja magistralmente volúmenes grandes de polvos finos y nocivos para la salud, y la limpieza del sistema de filtros resulta extremadamente sencilla para el usuario gracias a la limpieza de filtro por vibración. De ello se encarga un engranaje integrado que regula la transmisión de forma precisa. Así pues, en el resultado de limpieza no influye si el usuario puede aplicar mucha o poca fuerza. Otra ventaja son las numerosas posibilidades para guardar los accesorios. Estos se conservan en un lugar seguro durante el trabajo diario y el transporte del equipo. El IVS 100/40 M está diseñado para un uso continuo, como corrobora el depósito de acero inoxidable de 100 litros con mecanismo para una descarga cómoda. Un control remoto opcional completa el amplio surtido de equipamiento.