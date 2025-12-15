Aspirador industrial IVS 100/40 M
Certificado para la categoría de polvo M: aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/40 M para aspirar grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. Con compresor de canal lateral de 4 kW y motor trifásico.
El propio modelo básico de la gama superior de nuestros aspiradores para uso industrial con certificado para categoría de polvo M destaca por sus valores de rendimiento y un excelente equipamiento. Así, el IVS 100/40 M dispone de un económico motor trifásico (IE2) con arranque suave para impedir picos de potencia en el arranque del equipo, así como de un potente compresor de canal lateral de 4,0 kW. El filtro grande en estrella maneja magistralmente volúmenes grandes de polvos finos y nocivos para la salud, y la limpieza del sistema de filtros resulta extremadamente sencilla para el usuario gracias a la limpieza de filtro por vibración. De ello se encarga un engranaje integrado que regula la transmisión de forma precisa. Así pues, en el resultado de limpieza no influye si el usuario puede aplicar mucha o poca fuerza. Otra ventaja son las numerosas posibilidades para guardar los accesorios. Estos se conservan en un lugar seguro durante el trabajo diario y el transporte del equipo. El IVS 100/40 M está diseñado para un uso continuo, como corrobora el depósito de acero inoxidable de 100 litros con mecanismo para una descarga cómoda. Un control remoto opcional completa el amplio surtido de equipamiento.
Características y ventajas
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Compresor de canal lateral sin desgasteCon aspiración de 4 kW y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVSManejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
- También es adecuada para polvos aceitosos y pegajosos gracias a su revestimiento especial.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vacío (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|4,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|75
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|142
|Peso con embalaje incluido (kg)
|159,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no