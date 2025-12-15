Para el uso continuo en aplicaciones tanto móviles como fijas es apropiado nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 M para la aspiración segura de volúmenes muy grandes de polvos finos nocivos para la salud. Certificado para la categoría de polvo M y económico en el funcionamiento (IE2), el aspirador también convence por su motor trifásico y el potente compresor de canal lateral de 5,5 kW. Gracias al arranque suave integrado, es posible incluso el servicio sin ningún problema enchufándolo a cualquier toma de corriente industrial convencional de 16 amperios. Las variadas posibilidades de almacenaje de los accesorios ofrecen la máxima movilidad. El filtro grande en estrella de 16 pliegues ocupa poco espacio y cuenta con un fiable sistema de limpieza horizontal de filtro por vibración. Un engranaje garantiza siempre un resultado de limpieza óptimo, independientemente de la fuerza aplicada y, por tanto, de forma muy cómoda para el usuario. El mecanismo de descarga del depósito de acero inoxidable de 100 litros facilita igualmente al usuario el vaciado. También el control remoto opcional para conectar y desconectar el equipo a una distancia de hasta 30 metros es un ejemplo más de la facilidad de manejo del IVS 100/55 M.