Aspirador industrial IVS 100/75 M

Nuestro aspirador para uso industrial más potente de la gama superior con certificación de categoría de polvo M: el IVS 100/75 M con compresor de canal lateral de 7,5 kW para volúmenes muy grandes de polvos nocivos para la salud.

El IVS 100/75 M es el modelo estrella de la gama superior de aspiradores para uso industrial con certificación para categoría de polvo M. Equipado con unos componentes extremadamente potentes, como el compresor de canal lateral de 7,5 kW, aspira de forma segura grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. El motor trifásico de mayor tamaño de esta gama tiene un funcionamiento muy eficiente (IE2) y dispone de una función de arranque suave que suprime eficazmente los picos de potencia en el arranque. Además, el equipo está diseñado para uso continuo en aplicaciones móviles y fijas, y está equipado con un depósito de acero inoxidable de 100 litros de volumen, un mecanismo de descarga, y un filtro grande en estrella de 16 pliegues. La limpieza del sistema de filtros se realiza por medio de la limpieza horizontal de filtro por vibración. Un engranaje especial para la transmisión precisa se encarga de que los resultados de limpieza sean los mismos en todo momento independientemente de la fuerza que aplique el usuario. Los accesorios se pueden guardar en el equipo de forma segura para el transporte, y el control remoto opcional completa de modo ideal la gama de equipamiento del IVS 100/75 M.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVS 100/75 M: Categoría de polvo M
Categoría de polvo M
Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Aspirador industrial IVS 100/75 M: Compresor de canal lateral sin desgaste
Compresor de canal lateral sin desgaste
Con aspiración de 7,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Aspirador industrial IVS 100/75 M: Limpieza manual del filtro IVS
Limpieza manual del filtro IVS
Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipada con un gran filtro de estrella
  • También es adecuada para polvos aceitosos y pegajosos gracias a su revestimiento especial.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
  • Los grandes rodillos industriales permiten una máxima movilidad incluso en suelos irregulares y a plena carga.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal de aire (l/s/m³/h) 148 / 536
Vacío (mbar/kPa) 290 / 29
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 7,5
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 70 DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios (kg) 165
Peso con embalaje incluido (kg) 177
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1202 x 686 x 1465

Equipamiento

  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
