El IVS 100/75 M es el modelo estrella de la gama superior de aspiradores para uso industrial con certificación para categoría de polvo M. Equipado con unos componentes extremadamente potentes, como el compresor de canal lateral de 7,5 kW, aspira de forma segura grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. El motor trifásico de mayor tamaño de esta gama tiene un funcionamiento muy eficiente (IE2) y dispone de una función de arranque suave que suprime eficazmente los picos de potencia en el arranque. Además, el equipo está diseñado para uso continuo en aplicaciones móviles y fijas, y está equipado con un depósito de acero inoxidable de 100 litros de volumen, un mecanismo de descarga, y un filtro grande en estrella de 16 pliegues. La limpieza del sistema de filtros se realiza por medio de la limpieza horizontal de filtro por vibración. Un engranaje especial para la transmisión precisa se encarga de que los resultados de limpieza sean los mismos en todo momento independientemente de la fuerza que aplique el usuario. Los accesorios se pueden guardar en el equipo de forma segura para el transporte, y el control remoto opcional completa de modo ideal la gama de equipamiento del IVS 100/75 M.