Aspirador industrial IVS 100/75 M
Nuestro aspirador para uso industrial más potente de la gama superior con certificación de categoría de polvo M: el IVS 100/75 M con compresor de canal lateral de 7,5 kW para volúmenes muy grandes de polvos nocivos para la salud.
El IVS 100/75 M es el modelo estrella de la gama superior de aspiradores para uso industrial con certificación para categoría de polvo M. Equipado con unos componentes extremadamente potentes, como el compresor de canal lateral de 7,5 kW, aspira de forma segura grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. El motor trifásico de mayor tamaño de esta gama tiene un funcionamiento muy eficiente (IE2) y dispone de una función de arranque suave que suprime eficazmente los picos de potencia en el arranque. Además, el equipo está diseñado para uso continuo en aplicaciones móviles y fijas, y está equipado con un depósito de acero inoxidable de 100 litros de volumen, un mecanismo de descarga, y un filtro grande en estrella de 16 pliegues. La limpieza del sistema de filtros se realiza por medio de la limpieza horizontal de filtro por vibración. Un engranaje especial para la transmisión precisa se encarga de que los resultados de limpieza sean los mismos en todo momento independientemente de la fuerza que aplique el usuario. Los accesorios se pueden guardar en el equipo de forma segura para el transporte, y el control remoto opcional completa de modo ideal la gama de equipamiento del IVS 100/75 M.
Características y ventajas
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Compresor de canal lateral sin desgasteCon aspiración de 7,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVSManejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipada con un gran filtro de estrella
- También es adecuada para polvos aceitosos y pegajosos gracias a su revestimiento especial.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
- Los grandes rodillos industriales permiten una máxima movilidad incluso en suelos irregulares y a plena carga.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vacío (mbar/kPa)
|290 / 29
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|7,5
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|165
|Peso con embalaje incluido (kg)
|177
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no