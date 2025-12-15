Aspirador en seco T 10/1
Aspirador en seco potente, compacto y muy robusto T 10/1. Diseñado especialmente para hacer frente a las exigencias especiales de los hoteles, la gastronomía, el comercio minorista y la limpieza de edificios.
Con una potencia de 700 vatios, nuestro aspirador en seco T 10/1 está capacitado para generar un vacío de 22 kPa y satisfacer sin esfuerzo las altas exigencias de nuestros clientes de los sectores de la hostelería, gastronomía, comercio minorista y del sector de limpieza de edificios. También en cuestiones de confort y ergonomía, el aspirador destaca por su codo manejable con sistema de clip, una regulación gradual de la potencia de aspiración y un interruptor de pie de gran tamaño para un sencillo manejo sin necesidad de encorvarse. Se posibilita de esta forma un trabajo sin fatiga incluso para tareas prolongadas. La manguera de aspiración de 2,5 metros de largo y el chasis equipado con dos ruedas fijas y dos ruedas de dirección permiten un manejo sencillo y una excelente maniobrabilidad del equipo. Un borde de protección en todo el entorno protege muebles y otros objetos de manera efectiva de los posibles daños provocados por el depósito colector de 10 litros especialmente robusto y resistente a impactos. La bolsa de filtro de fieltro incluida de serie, con aproximadamente el doble de capacidad para polvo que una bolsa de filtro de papel, completa finalmente el logrado concepto global.
Características y ventajas
Mayor capacidadEl aspirador está equipado con un bolsa de filtro de fieltro. Estas bolsas tienen una capacidad de retención considerablemente superior a las bolsas de filtro de papel.
Con o sin bolsa de filtroEl filtro principal redondo permanente de gran tamaño fabricado en nailon lavable es muy resistente y tan tupido que permite aspirar sin bolsa de filtro durante cierto tiempo.
Alojamiento para accesorios integradoEl almacenamiento de los accesorios está integrado en la parte posterior del cuerpo.
Manejo con el pie
- No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Caudal de aire (l/s)
|43
|Potencia nominal (W)
|700
|Capacidad del depósito (l)
|10
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|57
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|6,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Nailon
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
Accesorios
