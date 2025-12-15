Aspirador en seco T 15/1

Con el aspirador en seco T 15/1 renovamos nuestra gama existente de aspiradores en seco industriales y volvemos a ocupar este importante segmento del mercado con un excelente modelo de alta gama.

Este aspirador extraordinariamente silencioso combina la comodidad y ergonomía –con el alojamiento integrado para manguera, cable y accesorios, así como 2 posiciones de estacionamiento para la boquilla para suelos– con una destacada potencia de aspiración y un enorme radio de trabajo.

Características y ventajas
Cable flexible
Cable flexible
Cable de red especialmente flexible, resistente y de larga vida útil. Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del equipo y fijarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.
Almacenaje de accesorios integrado
Almacenaje de accesorios integrado
La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.
Manejo con el pie
Manejo con el pie
No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Cesto de filtro principal
  • Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 220 / 22
Caudal de aire (l/s) 43
Potencia nominal (W) 700
Capacidad del depósito (l) 15
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 15
Nivel de presión acústica (dB/A) 60
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 7,1
Peso con embalaje incluido (kg) 11,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
  • Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para tapicerías
  • Boquilla para ranuras
  • Pincel aspirador
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Fieltro

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Gancho portacables
  • Cable de conexión enchufable: Cable de red flexible
  • Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Accesorios
